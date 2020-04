Milliarden-Projekt trotz Corona-Krise: Chinesischer Klub baut größtes Fußball-Stadion der Welt

Trotz heftiger Neuer-Kritik: Bayern-Boss Rummenigge kündigt "glückliche Lösung" bei Vertragsverhandlungen an

Das Immobilienunternehmen Evergrande - gleichzeitig Titelsponsor des Klubs aus Guangzhou - hatte auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche angekündigt, drei bis fünf weitere Stadien für 80.000 bis 100.000 Zuschauer an anderen Orten des Landes bauen zu wollen. China ist als Gastgeber der Klub-Weltmeisterschaft 2021 und der Asienmeisterschaft 2023 vorgesehen. Die Klub-WM sollte im Sommer 2021 stattfinden - durch die Verlegung der Europameisterschaft und der Copa America ist aber noch unklar, wann das Turnier ausgetragen wird.

CSL soll Ende Juni oder Anfang Juli beginnen

Finanzielle Einbußen durch die Corona-Krise scheint der Immobilienkonzern kaum zu haben, da das Projekt wie geplant gestartet wurde. In der Chinese Super League ist der Spielbetrieb in der neuen Saison noch nicht aufgenommen worden. Eigentlich war der erste Spieltag für den 22. Februar geplant. Die CSL soll stattdessen Ende Juni oder Anfang Juli in die neue Saison starten. Alle 30 angesetzten Spieltage sollen auch stattfinden.