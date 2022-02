China verteidigt Auftritt von uigurischer Fackel-Läuferin bei Olympia-Eröffnung: "Eine Familie"

Chinas Regierung hat den Auftritt der uigurischen Fackelläuferin bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele verteidigt. Als Teilnehmerin an den Spielen habe Dinigeer Yilamujiang das Recht, an allen Zeremonien teilzunehmen, sagte der Sprecher Zhao Lijian am Montag vor der Presse in Peking. Es gebe zudem klare Standards für die Auswahl wie Leistung, Alter, Beliebtheit und ethnischen Herkunft, damit sie "höchst repräsentativ" seien. "Die Menschen aller ethnischer Gruppen in China sind eine Familie."

