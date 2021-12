"Keine alltägliche Auslosung": Bayern-Boss Kahn über die UEFA-Panne und Gegner RB Salzburg

Ein Fiasko bei der Champions-League-Auslosung hat dem FC Bayern im zweiten Versuch ein Glückslos beschert. Die Münchner erhielten bei der Wiederholung der Ziehung am Montagnachmittag anstelle von Atlético Madrid nun RB Salzburg um den deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi als Gegner im Achtelfinale. Am UEFA-Sitz in Nyon war die erste Auslosung nach mehreren Fehlern für ungültig erklärt worden. Anzeige

"Das war heute keine alltägliche Auslosung", stellte auch Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn im Anschluss fest. "Wir schauen nun gespannt auf unsere Duelle mit RB Salzburg", sagte er mit Blick auf den vermeintlich leichteren Gegner im Vergleich zum Meister aus Spanien. Doch er mahnte auch zur Vorsicht: "Salzburg hat in der Vorrunde gezeigt, was sie können und sich zurecht erstmals für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Dort herrscht große Euphorie. Es ist eine junge, hochtalentierte Mannschaft." Dennoch räumte Kahn ein: "Natürlich sind wir in diesen beiden Begegnungen Favorit. Wir freuen uns auf diese Duelle."

Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Die Hinspiele der Achtelfinal-Partien in der Königsklasse sind für den 15./16. und 22./23. Februar angesetzt, die Rückspiele finden am 8./9. und 15./16. März statt. Das Endspiel wird am 28. Mai 2022 in St. Petersburg ausgetragen.

Die erste Auslosung am Mittag hatte die UEFA annulliert. Als offizieller Grund wurden "technische Probleme mit der Software eines externen Dienstleisters" angegeben. Dabei war ManUnited zunächst dem spanischen Klub FC Villarreal zugelost worden. Dies war laut Reglement aber gar nicht erlaubt, da beide Klubs schon in der Gruppenphase aufeinandertrafen. Der frühere russische Nationalspieler Andrej Arschawin musste noch einmal ziehen und loste Villarreal dann dem United-Stadtrivalen Manchester City zu.

Auslosung: Das Achtelfinale der Champions League im Überblick RB Salzburg - FC Bayern

Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam

Inter Mailand - FC Liverpool

Sporting Lissabon - Manchester City

Atlético Madrid - Manchester United

Paris St. Germain - Real Madrid

FC Villarreal - Juventus Turin

FC Chelsea - OSC Lille