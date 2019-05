Choreographie beim Bayern-Spiel: Kosmonaut erinnert an RB-Landung vor zehn Jahren

Leipzig. Sie hatte schon vor dem Spiel für Diskussionen gesorgt - die Choreographie der RB-Fans. Kurz vor dem Anpfiff entrollten die Anhänger im Sektor B einen überdimensionalen Kosmonauten. Im Visier seines Helms spiegelte sich das Stadion, auf seinem Bauch prangte der Aufdruck Rasenballsport Leipzig . Das Banner erinnert an die Landung des Raumschiffs Red Bull vor genau zehn Jahren in Leipzig und damals zunächst auf der Raketenbasis Markranstädt.

Alle anderen Zuschauer hielten dazu rote und weiße Plastikfolien in die Höhe, sie tauchten das Stadion in die Vereinsfarben. Auf der Gegenseite im Sektor D zeigte ein Banner die Jahreszahlen 2009-2019 an. Statt Bandenwerbung umrollte ein Spruchband das Rund. Auch darauf wurde an den Start und die vergangenen zehn Jahre erinnert. Nur ein Block machte nicht mit: der Bereich der Gäste. Die Bayernfans hängten humorlos ein Transparent mit der Aufschrift "Fuck RB" auf.

Geteilte Freude über Marquez-Auftritt

Für Ärger bei der aktiven Szene hatten am Tag vor dem Spiel bereits Fotos gesorgt, die in den sozialen Medien aufgetaucht waren. Auf ihnen war bereits teilweise die für das Bayern-Spiel geplante Stadion-Choreographie zu sehen. Geschossen wurden sie wohl bei den Proben am Freitag in der Red-Bull-Arena. Auf ihrem Twitter-Account schrieb die Gruppe "Südkurve Leipzig – Rasenball”: "Es ist unglaublich traurig und enttäuschend Bilder vom Choreoaufbau inkl. Motiv bereits vor dem Spiel #RBLFCB in den Sozialen-Medien online zu sehen, (inkl. auf Anti-RB Seiten). Es tritt wochenlange Arbeit mit den Füßen und schwächt Vertrauen untereinander."