Choupo-Moting nach Debüt-Doppelpack gegen Düren kämpferisch: "Es wird noch mehr kommen"

Anlaufschwierigkeiten waren Eric Maxim Choupo-Moting nicht anzumerken. Der Angreifer, der am letzten Tag des Transferfensters zum FC Bayern gewechselt ist, feierte mit zwei Toren gegen den 1. FC Düren (3:0) in der ersten Runde des DFB-Pokals am Donnerstagabend ein überzeugendes Debüt für die Münchener. "Das ist ein guter Einstand gewesen. Ich bin happy, dass ich meine ersten Tore machen konnte für Bayern", erklärte der ehemalige Profi von Paris Saint-Germain nach dem Abpfiff bei Sport1. In der 24. und 75. Minute traf er selbst, zudem holte er den Elfmeter vor dem 2:0 durch Thomas Müller raus.