Choupo-Moting entscheidet Drama-Spiel gegen Bergamo: PSG erreicht Halbfinale der Champions League 

Schon vor dem Anpfiff der Partie zwischen Atalanta Bergamo und Paris St.-Germain war klar: Ein Deutscher wird auf jeden Fall das Halbfinale der Champions League erreichen. Entweder Bergamo-Flügelspieler Robin Gosens oder PSG-Starcoach Thomas Tuchel. Doch die große Überraschung blieb aus. Das Pariser Star-Ensemble drehte einen 0:1-Rückstand in den letzten Minuten noch ein einem 2:1-Sieg um. Marquinhos (90. Minute) und der in der 79. Minute eingewechselte Ex-Schalker Eric Maxim Choupo-Moting (90.+3) konterten kurz vor Abpfiff den Führungstreffer von Mario Pasalic (26.) und schossen die Pariser zum Last-Minute-Sieg. PSG steht damit erstmals seit 25 Jahren wieder in der Vorschlussrunde. Im Halbfinale am 18. August trifft der französische Serienmeister auf Atlético Madrid oder Bundesligist RB Leipzig, die am Donnerstagabend spielen.

Atalanta spielt bissig - PSG vergibt Großchancen

Tuchel, der nach einem Mittelfußbruch mit dicker Schiene an der Seitenlinie saß, wirkte in der Anfangsphase noch überhaupt nicht zufrieden. Der 46-Jährige gestikulierte, verzog das Gesicht - und als sein brasilianischer Stürmerstar Neymar bereits in der dritten Minute frei vor dem Tor die erste Großchance vergab, schlug Tuchel die Hände vor dem Gesicht zusammen. Neymars kongenialer Partner in der PSG-Offensive, der französische Weltmeister Kylian Mbappé, wurde nach einer Verletzung noch nicht ganz fit erst nach gut einer Stunde eingewechselt. Nationalspieler Julian Draxler kam in der 72. Minute. Atalanta spielte bissig, mit hohem Pressing und ohne Respekt vor den großen Pariser Namen. Auch über die linke Seite von Robin Gosens, der bei den anstehenden Länderspielen im September sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feiern könnte, setzte Bergamo den französischen Meister unter Druck. Startrainer Pep Guardiola, in der Gruppenphase mit Manchester City Gegner von Atalanta, hatte ein Spiel gegen die Lombarden mal mit einem Zahnarztbesuch verglichen: „Man leidet immer.“

Bergamo-Märchen findet kurz vor Spielende jähes Ende