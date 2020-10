Costa, Choupo-Moting, Roca, Sarr: Die Neuzugänge des FC Bayern im Kurz-Portrait

Eric Maxim Choupo-Moting

Der Deutsch-Kameruner ist ein vermutlich klagloser Backup für Top-Stürmer Robert Lewandowski. Choupo-Moting verspürte nach der Unterschrift unter einen Einjahresvertrag "ein schönes Gefühl", wie es in der Pressemitteilung des Klubs am Montag hieß. Trotz seines entscheidenden Tores für Paris beim späten 2:1 im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo auf dem Weg ins Finale gegen Bayern hatte er bei PSG keine Zukunft mehr. Der FC Bayern ist die fünfte Profi-Station des gebürtigen Hamburgers in Deutschland, der von 2007 bis 2017 beim Hamburger SV, dem 1. FC Nürnberg, dem FSV Mainz 05 und Schalke 04 gespielt hat. Auffällig: Bis auf eine Leihgebühr von schmalen 50.000 Euro für sein Kurz-Engagement in Nürnberg (2009/10), die der HSV erhalten hatte, kostete Choupo-Moting noch keinen Cent an Ablösesumme. Vor seiner Zeit in Paris spielte er zwischenzeitlich in der Spielzeit 2017/18 für Stoke City in England.