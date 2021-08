Choupo-Moting und Musiala überragen: FC Bayern schießt Bremer SV im DFB-Pokal ab

Der FC Bayern München hat sich im DFB-Pokal für das letzte Bundesliga-Spiel vor der Länderspielpause gegen Hertha BSC am kommenden Samstag warmgeschossen. Gegen den komplett überforderten Sechstligisten Bremer SV fuhr die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann im Weserstadion vor knapp 10.000 Zuschauern am Mittwochabend einen deutlichen 12:0 (5:0)-Erfolg ein und erreichte damit im Nachholspiel locker die zweite Pokalrunde. Anzeige

Bei den Bayern, die ohne die geschonten Stars Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka antraten, überzeugten vor allem zwei Profis: Eric Maxim Choupo-Moting (8., 28., 35. und 82. Minute) glänzte mit einem Viererpack. Nationalspieler Jamal Musiala (16., 48.) wirbelte bei seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison auf der Außenbahn und erzielte zwei Tore. Für die weiteren Treffer sorgten Jan-Luca Warm (27.) per Eigentor, Malik Tilman (47.) mit seinem ersten Pflichtspiel-Tor für den FCB, der zuletzt aufgrund seiner Leistungen stark kritisierte Leroy Sané (65.), Mickael Cuisance (80.), Bouna Sarr (86.) und Corentin Tolisso (88.). Die Schlussviertelstunde mussten die Bremer, die sich nur ganz selten aus ihrem eigenen Strafraum befreien konnten, in Unterzahl absolvieren. Ugo-Maria Nobile (76.) sah von nach einer Notbremse die Rote Karte.

Das Duell der Bayern gegen den Bremer SV war ursprünglich für Anfang August geplant gewesen, allerdings musste die Partie wegen mehrerer Corona-Fälle beim krassen Außenseiter verschoben werden. So hatten die Bayern um Trainer Nagelsmann die Chance, nach dem Saisonstart der Bundesliga einigen Ergänzungsspielern Spielzeit zu gewähren. Vor allem Musiala, der in den zwei Bundesliga-Spielen zuvor jeweils nur eingewechselt wurde, präsentierte sich als ernsthafte Alternative in der Offensive.