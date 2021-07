Chris Löwe: Dynamo Dresden bis zum Karriereende

Dresden. Er ist eines der letzten „Relikte“ der 1980er Jahre im Kader von Dynamo Dresden und dort nach Marco Hartmann und vor Philipp Hosiner der zweitälteste Spieler: Ein halbes Jahr vorm Mauerfall 1989 wurde Chris Löwe in der „Heldenstadt“ Plauen geboren und hier in Sachsen möchte der 32-Jährige nun auch seine Profikarriere beenden – und zwar als Schwarz-Gelber: „Den Verein wechsle ich nicht noch mal. Nach dem Abstieg letztes Jahr hätte es dafür mit Sicherheit eine Möglichkeit gegeben, aber schon damals habe ich entschieden, dass Dresden der letzte Verein sein wird, für den ich spiele“, betont der Linksverteidiger. Anzeige

„Keine Lust, als Maskottchen mit rumzureisen“

Nur wann genau Schluss ist, will er noch offen lassen. „Nach dem, was die letzten anderthalb Jahre passiert ist, hat es keinen Sinn, sich mit der Zeit nach der kommenden Saison zu befassen“, sagt der Vogtländer. Ihm sei schon vor Corona klar gewesen, dass er seine Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen will. Nach der auch pandemiebedingt ziemlich verkorksten Abstiegssaison wollte er vor einem Jahr dann aber doch noch weitermachen. Und dann das: Von Ende Oktober 2020 bis Ende März 2021 fehlte er wegen eines Außenbandrisses im Knie und eines Knochenödems.

Doch er machte schnell klar: Auch auf diese Weise soll nicht Schluss sein. Er kämpfte sich zurück, ist seit April wieder fit. In den letzten sieben Spielen der vergangenen Saison half er auf dem Rasen mit, Tabellenplatz eins in der 3. Liga und damit den Aufstieg zu sichern. Nun ist er mit der SGD wieder zurück in der 2. Bundesliga – jenem Wettbewerb, in dem er als Profi die meisten Spiele absolviert hat. Insgesamt 120-mal stand er im Unterhaus auf dem Feld, davon 99-mal für Kaiserslautern. Zu seinen 21 Zweitliga-Partien für Dynamo sollen nun noch viele hinzukommen, wenn es nach ihm geht.





Vielleicht auch über 2022 hinaus: „Ich bin der Meinung, dass ich nächstes Jahr nicht aufgrund meines Körpers aufhören müsste. Die Frage ist: Ist die Motivation und das alles noch zu einhundert Prozent da und habe ich das Gefühl, ich kann damit, was ich auf dem Platz bringe, noch helfen? Ich habe keine Lust, als Maskottchen mit rumzureisen und zu sagen: Schön, dass du da bist, du machst am Tag drei Witze und alle lachen mal ein bisschen drüber. Sondern ich will schon das Gefühl haben, dass das irgendwie auch fußballerisch noch Sinn hat“, erklärt der einstige Dortmunder.

Neuzugänge passen

Von den Erfahrungen, die er 2011 bis 2013 bei der Borussia gesammelt hat, zehrt Chris Löwe noch heute. Geprägt habe ihn vor allem Mats Hummels, der schon damals deutscher Nationalspieler war. „Mit welchem Ehrgeiz er unterwegs ist, war schon beeindruckend, weil das eine Sache ist, die am schwierigsten beizubehalten ist – immer wieder und über Jahre hinweg. Dass man dann nicht irgendwann den Punkt hat, wo man sagt: Jetzt mache ich vielleicht doch mal einen Schritt weniger“, erzählt Löwe voller Respekt über seinen früheren Teamkollegen.

Ganz so weit gebracht wie Hummels hat es Chris Löwe als Fußballer nicht, aber er ist mit sich und den Entscheidungen in seiner Karriere vollkommen im Reinen. „Ich bin am Ende froh, dass ich nicht Mario Götze oder Mats Hummels oder wer auch immer bin, der nicht mal mehr einkaufen gehen kann, ohne dass ihm irgendjemand auf den Sack geht.“ Trotzdem: Auch Löwes Karriere lässt sich absolut sehen: Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger mit dem BVB 2012, Aufstieg 2017 und Premier-League-Stammspieler beim englischen Club Huddersfield Town.

DURCHKLICKEN: Dynamos Zu- und Abgänge im Sommer 2021 Der Kader von Dynamo Dresden bleibt (natürlich) nicht unverändert. Folgende Zugänge zur Saison 2021/22 stehen bereits fest. ©

Zwei Jahre nach seiner Rückkehr von der Insel in den heimatlichen Freistaat geht er nun in seine dritte Saison mit Dynamo. Mit einem guten Gefühl, genau wie schon 2020. „Ich glaube auch diesmal, dass die Neuzugänge menschlich wieder zu 100 Prozent reinpassen. Wir wissen aber alle, dass das nicht so laufen wird wie letztes Jahr, sondern wir werden vielleicht auch mal dreimal in Folge verlieren oder eine Phase haben, in der wir nicht auf dem Platz stehen, wo wir eigentlich stehen wollen. Dann ist umso wichtiger, dass du eine Mannschaft hast, die füreinander da ist“, macht der Routinier klar.

Ziel: Klassenerhalt

In der Saison 2019/20, die mit dem Abstieg endete, sei das ganz anders gewesen: Fußballerisch habe man damals locker die Qualität gehabt, unter die ersten zehn Teams zu kommen und die Klasse zu halten. „Aber wir waren keine Mannschaft“, ärgert sich Chris Löwe und erklärt, warum ihm der jetzige Dynamo-Kader lieber ist: „Du weißt, dass einer für den anderen Gas gibt, auch wenn vielleicht die fußballerische Qualität nicht superriesengroß ist. Aber du kannst dich auf den, der neben dir steht, einfach verlassen und der wird, wenn du irgendeinen Fehler machst, probieren, den auszubügeln und steht nicht blöde rum und meckert dich danach noch an.“