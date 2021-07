Chris Löwe zeigt allen die Rücklichter: Dynamo Dresdens Routinier gewinnt Kartrennen

Heilbad Heiligenstadt. An Tag vier im Trainingslager im Eichsfeld waren Funsport und Freizeit angesagt. Nach dem 1:0-Testspielsieg vom Sonnabend gegen Eintracht Braunschweig hatte am Morgen ein kurzes Auslaufen auf dem Plan gestanden. Dann ging es in Heilbad Heiligenstadt per Bus vom Teamhotel zur Kartbahn. Dort ließen die Dynamos die Motoren aufheulen und jagten mit ihren Go-Karts über die Strecke. Anzeige

Die Jungen bekamen nur Rücklichter zu sehen

Lockerheit und Spaß spielten die erste Geige, auch wenn einige Profis natürlich auch hier alles gaben und verbissen um jede Hundertstelsekunde rangen. Die Mannschaft sowie ihr Trainer- und Betreuerteam wurde zunächst in drei Qualifikationsgruppen aufgeteilt. Die besten 12 der insgesamt 33 Fahrer kamen ins Finale. Dort hatte Routinier Chris Löwe am Ende mit knapp vier Zehntelsekunden Vorsprung die Nase vorn vor Torwart Kevin Broll.

DURCHKLICKEN: Die Fußballer von Dynamo Dresden beim Kartrennen im Heilbad Heiligenstadt Während sich Luca Herrmann (links) gerade noch die Sturmhaube überstreift, ist Chris Löwe (rechts neben ihm) gedanklich schon auf der Piste. ©

Auf Rang drei folgte Luka Stor, dem sich Löwe in seiner Qualifikationsgruppe zuvor noch hauchdünn geschlagen geben musste. Am Ende aber bekamen die „Jungspunde“ vom ältesten Spieler im Trainingslager nur die Rücklichter zu sehen. Kein Wunder, haben doch manche von ihnen noch nicht mal einen Führerschein. Der Vogtländer dagegen pendelt jeden Tag auf der Autobahn zwischen seinem Wohnort Chemnitz und Dresden, ist also auch am Steuer sehr erfahren.





