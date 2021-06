Für Christian Eriksen: Belgien-Stürmer Romelu Lukaku kündigt für Dänemark-Spiel emotionale Aktion an

Spiel-Stopp zu Ehren von Christian Eriksen: Wie sein Inter-Mailand-Teamkollege Romelu Lukaku am Mittwoch bei der Pressekonferenz der belgischen Nationalmannschaft vor dem EM-Spiel gegen Dänemark am Donnerstag (18 Uhr/ZDF und Magenta TV) verraten hat, wird es während der Partie für den am Samstag kollabierten Dänen-Star eine besondere Aktion geben. So wollen die belgischen Spieler den Ball in der 10. Minute absichtlich ins Aus schießen, damit die 25.000 Fans im Parken-Stadion in Kopenhagen Standing Ovations für Eriksen geben können. Auch die Spieler werden "applaudieren und für einen besonderen Moment sorgen", so Lukaku. Die 10. Minute wurde gewählt, weil Eriksen bei den Dänen das Trikot mit der Nummer 10 trägt. Anzeige

Der Spielmacher der Dänen erlitt am vergangenen Samstag während des Spiels gegen Finnland einen Herzstillstand und liegt seitdem im Krankenhaus. Lukaku und Eriksen wurden im Sommer gemeinsam italienischer Meister mit Inter. "Ich habe ihm geschrieben und eine Nachricht von ihm bekommen. Er schrieb mir, dass er okay ist. Danach habe ich ihn in Ruhe gelassen, weil er jetzt Zeit braucht, um sich zu erholen. Aber ich werde ihm nach dem Spiel eine Nachricht schreiben", sagte der Belgier, der bereits am Samstag während des 3:0-Siegs gegen Russland via TV-Kamera eine Botschaft an Eriksen sendete.

Beim ersten Spiel nach dem Zusammenbruch von Eriksen wird eine besonders emotionale Atmosphäre erwartet. "Morgen wird es hart. Die Dänen werden nach diesem furchtbaren Zwischenfall noch mehr motiviert sein. Für uns wird das ein Test sein", sagte Lukaku.