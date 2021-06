Christian Eriksen meldet sich nach Kollaps mit Botschaft aus Krankenhaus: "Werde nicht aufgeben"

Nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen im EM-Gruppenspiel gegen Finnland hat der Berater des dänischen Nationalspielers eine Nachricht des 29-jährigen Mittelfeldstars an die Öffentlichkeit weitergeleitet. "Danke an alle, ich werde nicht aufgeben", ließ Eriksen aus dem Krankenhaus gegenüber der Gazzetta dello Sport ausrichten: "Ich fühle mich jetzt besser, aber ich möchte verstehen, was passiert ist." Berater Martin Schoots erklärte: "Wir haben uns heute Morgen gehört. Er hat gescherzt, er war guter Stimmung, es geht ihm gut."

Eriksen, der bei Inter Mailand unter Vertrag steht, hatte am Samstagabend kurz vor der Halbzeitpause der Partie gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und musste auf dem Rasen wiederbelebt werden. Bange Minuten vergingen, ehe der dänische Verband vermeldete, das der Profi wieder bei Bewusstsein sei. Die Partie wurde nach knapp eineinhalbstündiger Unterbrechung auf Wunsch beider Mannschaften fortgesetzt.