Neun Monate nach Herzstillstand: Christian Eriksen kehrt am Donnerstag ins Dänemark-Training zurück

Vor seinem angestrebten Comeback im Nationalteam wird Spielmacher Christian Eriksen voraussichtlich am Donnerstag erstmals wieder mit der dänischen Auswahl trainieren können. Der 30-Jährige trainiere am Mittwoch noch in Brentford, werde nochmals getestet und setze sich dann in ein Flugzeug, sollte zuvor nichts passieren, sagte Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau im spanischen Marbella. Dort bereiten sich die Dänen auf zwei Freundschaftsspiele gegen die Niederlande am Samstag und gegen Serbien am Dienstag vor. Eriksen könne dann ab Donnerstag vollständig dabei sein, sagte Hjulmand.

