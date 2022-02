Standing Ovations, Jubel, Emotionen: So erlebte Christian Eriksen sein Comeback

Empfangen wurde der Rückkehrer mit lautstarkem Jubel und Standing Ovations . Sogar die gegnerischen Spieler applaudierten. Dass die Gastgeber die sportlich wichtige Partie verloren, geriet im Londoner Community-Stadion dabei fast zur Nebensache. "Wenn man das Ergebnis beiseite lässt, bin ich ein glücklicher Mann. Nach all dem, was ich durchgemacht habe, ist es ein wunderbares Gefühl, zurück zu sein", bilanzierte Eriksen nach dem Spiel.

"Was sie durchgemacht haben, ist härter als das, was ich durchgemacht habe."

Bereits vor der Partie hatte sein Coach auf die große Bedeutung hingewiesen: "Es ist ein großer Tag für uns alle, aber besonders für Christian und seine Familie", erklärte Frank. Kurz vor seiner Einwechslung hatte der Trainer seinem Schützling "nur viel Glück und viel Spaß beim Spiel" gewünscht, verriet Eriksen später. Zudem verwies er auf die große Unterstützung, die er in all den Monaten aus seinem direkten Umfeld erhalten hatte: "Alle sind hier. Meine Familie, meine Eltern, meine Kinder, meine Schwiegermutter und einige Ärzte, die mir geholfen haben. Was sie durchgemacht haben, ist härter als das, was ich durchgemacht habe."