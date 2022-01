Dänischster Klub außerhalb Dänemarks: So läuft der Neuanfang von Christian Eriksen in Brentford

Fußball gespielt hat Eriksen seitdem nicht mehr. Sein Klub Inter Mailand stornierte seinen Vertrag im Dezember , weil man in der Serie A nicht mit Herzschrittmacher spielen darf. Ein solcher war Eriksen eingesetzt worden nach dem Zwischenfall im Juni. In der Premier League sind die Regeln anders. Herzschrittmacher sind gestattet, wenn der Verband, die FA, nach einer Einzelfallprüfung ihre Zustimmung erteilt. Deshalb kehrt Eriksen, 29, jetzt auch ins Leben als Fußballer zurück. Premier-League-Aufsteiger FC Brentford verkündete am letzten Tag der Transferphase die Verpflichtung des Dänen bis zum Saisonende .

Außerdem ist Brentford der wohl dänischste Klub außerhalb Dänemarks. Eigner Matthew Benham besitzt auch den dänischen Erstligisten FC Midtjylland. Die Vereine tauschen Ideen und Personal aus. Eriksen ist schon der achte Däne im Kader von Brentford, einer Mannschaft, die attraktiven Fußball spielt und mit dem Abstieg nichts zu tun hat in der ersten Saison im englischen Oberhaus seit 74 Jahren. Auch Trainer Thomas Frank kommt aus Dänemark. Er betreute Eriksen einst in der U17-Nationalmannschaft. Franks Wiedervereinigung mit dem Regisseur ist finanziell ohne großes Risiko für Brentford. Weil Eriksen zuletzt vertragslos war, kostete er keine Ablöse.

In den vergangenen Monaten hielt er sich bei seinen Ex-Klubs Odense BK und Ajax Amsterdam fit. Aus medizinischer Sicht spricht offenbar nichts gegen seine Rückkehr in den Profifußball, doch ob und wie schnell er wieder Premier-League-Niveau erreicht, ist unklar. Eriksens Eingliederung bei Brentford soll behutsam passieren. So steigt er voraussichtlich frühestens in der kommenden Woche ins Training ein. Die Vorfreude bei seinem neuen Klub auf den Ankömmling ist dennoch riesig: “Wir haben eine unglaubliche Möglichkeit genutzt, einen Weltklasse-Spieler nach Brentford zu holen”, sagt Trainer Frank.