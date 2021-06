Christian Eriksen: Erstes persönliches Statement seit dem Zusammenbruch - Dänemark-Star gibt Update

Christian Eriksen hat sich erstmals seit seinem Zusammenbruch im EM-Gruppenspiel gegen Finnland persönlich zu Wort gemeldet. " Vielen Dank für die unglaublichen Wünsche und Nachrichten aus der ganzen Welt. Das bedeutet mir und meiner Familie viel ", erklärte der Mittelfeldmann von Inter Mailand via Instagram und versah den Post mit einem Bild, auf dem er lächelnd und mit nach oben gerecktem Daumen zu sehen ist. Auch ein Update zu seinem aktuellen Zustand lieferte der 29-Jährige. " Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich muss noch einige Untersuchungen im Krankenhaus durchmachen, aber ich fühle mich okay. "

Eriksen war in der Auftaktpartie der Dänen am vergangenen Samstag ohne Fremdeinwirkung auf dem Platz kollabiert und musste im Anschluss reanimiert werden. Bange Minuten vergingen, ehe der dänische Verband vermeldete, das der Profi wieder bei Bewusstsein sei. Die Partie wurde nach knapp eineinhalbstündiger Unterbrechung auf Wunsch beider Mannschaften fortgesetzt. Für die Fortsetzung der Partie hatte die UEFA im Anschluss von vielen Seiten Kritik einstecken müssen – auch aus dem Lager der dänischen Nationalmannschaft. Dänemark verlor die Partie gegen Finnland mit 0:1.

Bereits im Laufe des Sonntags konnte Eriksen vom Krankenhaus aus per Videoanruf mit seinen Teamkollegen und dem Trainer sprechen. "Sein Zustand ist weiter stabil", berichtete Dänemarks Mannschaftsarzt Morten Boese. Zudem ließ der Mittelfeldakteur über seinen Berater zuletzt eine erste Nachricht übermitteln. "Danke an alle, ich werde nicht aufgeben", hatte er gegenüber der Gazzetta dello Sport ausrichten lassen: "Ich fühle mich jetzt besser, aber ich möchte verstehen, was passiert ist." Berater Martin Schoots erklärte: "Er hat gescherzt, er war guter Stimmung, es geht ihm gut."