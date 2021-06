DFB-Arzt Tim Meyer: Nationalspieler hatten nach Eriksen-Kollaps hohen "Informationsbedarf"

Nach dem Kollaps des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen in der EM-Vorrundenpartie am Samstagabend gegen Finnland ist der schreckliche Vorfall auch beim DFB-Team aufgearbeitet worden. "Es gab bis in den Morgen hinein viele Gespräche", sagte Teamarzt Tim Meyer auf einer Pressekonferenz am Sonntagmittag: "Die Spieler hatten viel Informationsbedarf." Er habe in diesen Dialogen den "medizinischen Aspekt" des Ereignisses erklärt. Auch Psychologe Hans-Dieter Hermann hätte als Ansprechpartner zur Verfügung gestanden. Es sei aber nicht so, dass die Mannschaft "noch völlig geschockt" sei. Die Meldung, dass es Eriksen wieder besser geht, habe aus diesem Zustand heraus geholfen. Anzeige

"Sie können sich nicht vorstellen, wie froh alle in unserem Lager waren, dass es ihm wieder einigermaßen gut geht", sagte Meyer und betonte, dass er sich beim Blick auf die genauen Hintergründe und Umstände von Eriksens Zusammenbruch nicht an Spekulationen beteiligen wolle. Es sei allerdings "offensichtlich" gewesen, dass es ein "kardiales Ereignis" war: "Das Herz war betroffen, das Gehirn des Spielers war mit zu wenig Sauerstoff versorgt. So wie es aussah, handelte es ich um Kammerflimmern."

Man könne derartige Fälle zwar nie komplett ausschließen, beim DFB und den anderen Nationen verfolge man aber zwei Ansätze, um derartigen Problem entgegenzuwirken und mit ihnen umzugehen. So werden die Spieler "gründlich und regelmäßig auf mögliche unerkannte Vorerkrankungen untersucht". Sollte es zu einem Fall wie am Samstag in Kopenhagen kommen, müsse man dann schnellstmöglich "die nötigen Maßnahmen in die Wege leiten". Dieses System schein bei Eriksen funktioniert zu haben. Auch der DFB sei "sehr, sehr gut aufgestellt".





Meyer über Eriksen-Kollaps: Keine Corona-Verbindung Meyer, der auch Vorsitzender der Medizinischen Kommission der UEFA ist, betonte am Sonntag allerdings, dass er einzig als Arzt der deutschen Nationalmannschaft spreche. Am Ende seiner Ausführungen erklärte Meyer: "Es scheint keinen Hinweis darauf zu geben, dass dieser Fall irgendetwas mit Corona oder einer Impfung zu tun hat. Das ist das, was ich aus verschiedenen Quellen gehört habe."

Der 29 Jahre alte Eriksen war am Samstag während des EM-Vorrundenspiels zwischen den Dänen und Finnen (0:1) kollabiert. Der dänische Verband hatte noch am Abend mitgeteilt, dass der Mittelfeldspieler bei Bewusstsein und in einem stabilen Zustand sei. Die Partie war nach einer Unterbrechung von knapp eineinhalb Stunden auf Wunsch beider Mannschaften fortgesetzt worden.

Tipp: Die komplette SPORTBUZZER-Berichterstattung zur EM 2021 findest Du auch in der superschnellen EM-App von Toralarm. Und folge gerne @sportbuzzer auf Instagram!