Nach Eriksen-Drama bei der EM: Leverkusen-Torwart Hradecky fordert "klar definiertes Protokoll"

Der finnische Nationaltorwart Lukas Hradecky hat nach dem Drama um den Dänen Christian Eriksen bei der Europameisterschaft Konsequenzen gefordert. "Es muss ein klar definiertes Protokoll geben, was bei solchen Geschehnissen zu tun ist. Das würde allen Beteiligten sehr helfen. Es darf nicht sein, dass letztlich womöglich traumatisierte Spieler überlegen müssen, was passieren soll", sagte der Torhüter von Bayer Leverkusen dem Portal Spox. Es brauche klare Regeln, die die menschliche und keine kommerzielle Perspektive in den Vordergrund rücke, befand Hradecky, der bei besagtem Spiel ebenfalls auf dem Platz stand.

