Ex-Dänemark-Star Stig Töfting empfiehlt Eriksen-Transfer zum FC Bayern: "Ist kein Glamour-Boy"

Eriksen lässt "die Füße sprechen"

Töfting: Deshalb passt Eriksen nicht zu Real Madrid

Eriksen wird auch mit zahlreichen anderen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Schon im vergangenen Sommer war über einen Wechsel spekuliert worden. Einer der Interessenten soll Real Madrid gewesen sein. Töfting hat über einen Transfer von Eriksen zu den Königlichen aber eine klare Meinung: "Für Real müsste er enorm viele Trikots verkaufen und so ein Glamour-Boy ist er nicht. In Madrid sitzt ein mächtiger Mann am Taschenrechner und überlegt 'Wieviel kostet Eriksen und wie viele Trikots kann er verkaufen?'." Deshalb sehe er den Tottenham-Star, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft (Marktwert: 100 Millionen Euro) "eher bei Bayern".