Comeback nach EM-Drama: Christian Eriksen gibt Premier-League-Debüt für Brentford

Christian Eriksen ist zurück auf der großen Fußball-Bühne: Knapp achteinhalb Monate nach seinem Zusammenbruch im EM-Spiel gegen Finnland am 12. Juni 2021 gab der dänische Nationalspieler am Samstag in der Partie gegen Newcastle United sein Pflichtspiel-Debüt für seinen neuen Klub FC Brentford. Eriksen wurde in der 52. Minute beim Stand von 0:2 unter großem Jubel der Fans eingewechselt. Es war zugleich das Premier-League-Comeback des offensiven Mittefeldspielers, der am 14. Februar 30 Jahre alt geworden war und die höchste englische Liga bereits aus seiner Zeit bei Tottenham Hotspur (2013 bis 2020) kennt.

