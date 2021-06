Spielerkreise und DFB-Genesungswünsche: Bewegende Botschaften nach Eriksen-Kollaps

Bewegende Szenen vor der Fortsetzung des EM-Gruppenspiels zwischen Dänemark und Finnland in Kopenhagen: Nach dem Kollaps von Dänemarks Mittelfeldspieler Christian Eriksen, der inzwischen laut Verbandsmitteilung wieder bei Bewusstsein sei, wurden dessen Teamkollegen bei ihrer Rückkehr in den Stadion-Innenraum von ihren finnischen Kontrahenten mit Applaus empfangen. Nachdem Eriksen in der 43. Minute der Partie bewusstlos zusammengebrochen war, wurde das Spiel im Stadion Parken für anderthalb Stunden unterbrochen, dann nach einer Krisensitzung fortgesetzt - als klar wurde, dass der 29-Jährige wieder wach sei. Vor dem Wiederanpfiff hatten sich die dänischen Spieler und Betreuer in einem großen Kreis zusammengefunden und sich unter dem Applaus der Zuschauer Mut zugesprochen.

