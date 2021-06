Christian Eriksen lobt Dänemark-Spieler - WhatsApp-Nachricht aus Krankenhaus nach Belgien-Spiel

Unterstützt von 23.935 lautstarken Zuschauern im Parken Stadion von Kopenhagen boten die Dänen nur fünf Tage nach dem Zusammenbruch von Eriksen beim ersten EM-Spiel gegen Finnland (0:1) eine starke Leistung. Yussuf Poulsen brachte den Europameister von 1992 schon in der zweiten Minute in Führung. Der Dortmunder Thorgan Hazard (55.) und der eingewechselte Kevin De Bruyne (71.) drehten die Partie aber noch zu Gunsten der Belgier, die sich damit schon nach zwei von drei Gruppenspielen für das Achtelfinale qualifiziert haben.

Ein Weiterkommen ist für den Co-Gastgeber dieses Turniers aber immer noch möglich - wenn er am Montag sein letztes Vorrunden-Spiel gegen die Russen mit zwei Toren Abstand gewinnt und Belgien zeitgleich die Finnen schlägt. "Wir werden weiter zusammenstehen und wir werden die Russen besiegen, um in diesem Wettbewerb zu bleiben" , sagte Hjulmand.

Für die Dänen war es bei der Rückkehr an den Ort ihres Dramas der erwartet emotionale Abend. In dem Stadion, in dem der 29 Jahre alte Eriksen am vergangenen Samstag beim Auftaktspiel gegen Finnland (0:1) auf dem Spielfeld zusammengebrochen und wiederbelebt worden war, wurden seine Teamkollegen diesmal schon beim Aufwärmen bejubelt. Nach zehn Spielminuten unterbrach Schiedsrichter Björn Kuipers aus den Niederlanden dann sogar die Partie, damit alle Zuschauer und Spieler noch einmal lautstark für Eriksen applaudieren konnten.