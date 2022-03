Neun Monate nach Zusammenbruch: Christian Eriksen zurück im Kader der dänischen Nationalmannschaft

Der bei der EM kollabierte Mittelfeldprofi Christian Eriksen kehrt in die dänische Nationalmannschaft zurück. Der 30-Jährige vom Premier-League-Klub FC Brentford zählt zu den 23 Spielern, die Nationaltrainer Kasper Hjulmand am Dienstag für die zwei Testspiele gegen die Niederlande und Serbien nominierte. "Er ist fit, er ist physisch wirklich sehr, sehr fit", sagte Hjulmand über Eriksen. Das Niveau, das er nach seiner Rückkehr in Brentford zeige, sei imponierend.

