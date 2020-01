Tottenham vermeldet Doppel-Transfer: Eriksen wechselt zu Inter Mailand – Lo Celso fix gekauft

Tottenham Hotspur hat mit einem kuriosen Doppel-Transfer die heiße Phase des Winter-Transferfensters eröffnet. Der Champions-League-Finalist bestätigte am Dienstagmittag wie erwartet den Abschied von Christian Eriksen nach fast sieben Jahren im Verein - nur 60 Sekunden, nachdem man die feste Verpflichtung des bisher von Betis Sevilla ausgeliehenen Giovani Lo Celso vermeldet hatte.

Eriksen schließt sich nach langen, zähen Verhandlungen Inter Mailand an. Der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre , wechselt deshalb für eine eher moderate Ablösesumme von 20 Millionen Euro. Eriksen, der auch beim FC Bayern im Gespräch gewesen sein soll , war 2013 von Ajax Amsterdam nach London gewechselt und hatte für die Spurs insgesamt 305 Spiele bestritten, in denen er 69 Tore schoss und 89 weitere vorbereitete. Beim Tabellenzweiten der Serie A unterschreibt der 27-Jährige einen Vertrag bis 2023.

Lo Celso kostet das dreifache der Eriksen-Ablöse

Auch kurzfristige Hilfe über den Lo-Celso-Kauf ist bei den Spurs in Sicht: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stehen die Londoner vor der Verpflichtung von Eindhovens Steven Bergwijn, die Klubs sollen sich in den vergangenen Tagen auf eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro für den Linksaußen verständigt haben. Nach dem langfristigen Ausfall von Harry Kane, der möglicherweise für den Rest der Saison nicht zur Verfügung steht, steht auch eine Verpflichtung von Krzysztof Piatek von AC Mailand zur Diskussion. Der Pole könnte zunächst auf Leihbasis kommen.