Sogar der Gegner hatte "Gänsehaut": So lief das Comeback von Christian Eriksen in Dänemarks Nationalteam

Traum-Comeback nach 287 Tagen, Traum-Tor nach 114 Sekunden - die Rückkehr von Christian Eriksen in die dänische Nationalmannschaft könnte ein kitschiges Kapitel aus einem Fußball-Märchen sein. Doch die Geschichte ist wahr. Die Szenen werden das zweite Leben des Mittelfeldspielers für immer prägen. Am 12. Juni 2021 war Eriksen beim EM-Spiel gegen Finnland mit einem Herzstillstand zusammengebrochen. Sein Leben hing an einem seidenen Faden. Nach monatelanger Zeit des Leidens und der Ungewissheit hat er sich nun auch im Trikot der Auswahl seines Heimatlandes zurückgemeldet. Und wie!

