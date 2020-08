Bericht: Hecking holt Torwart-Talent Christian Früchtl nach Nürnberg – Youngster kommt vom FC Bayern

Dieter Hecking arbeitet weiter am Neuaufbau des 1. FC Nürnberg. Nun hat der frischgebackene Sportvorstand dem Zweitligisten offenbar eines der größten Torwart-Talente des Landes gesichert. Wie die Bild berichtet, schließt sich Christian Früchtl dem FCN an. Der 20-jährige Keeper kommt demnach auf Leihbasis vom FC Bayern München. Am Dienstag soll Früchtl in Nürnberg angekommen sein, schon am Donnerstag soll er bei den Franken mittrainieren.