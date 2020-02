Begehrtes Bayern-Talent: Warum Christian Früchtl dem FC Liverpool abgesagt hat

Christian Früchtl möchte Spielpraxis sammeln

In der Torwart-Hierarchie der Bayern ist Christian Früchtl momentan hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich nur die Nummer drei. Und auch, wenn deren Verträge beide Ende Juni 2021 auslaufen und Ulreich möglicherweise im Sommer wecheln sollte: Mit der Verpflichtung von Schalkes Alexander Nübel dürfte sich die Situation für Früchtl im Tor der Bayern auch in der kommenden Spielzeit nicht ändern.

Als Kompromiss soll er nicht mehr in der Bayern-Reserve in Liga drei, sondern bei anderen Klubs in höheren Ligen Spielpraxis sammeln. Möglicherweise beim FC Augsburg, der Interesse an Früchtl bekundet haben soll und mit dem erst zu Saisonbeginn verpflichteten Thomas Koubek keinen unumstrittenen Stammtorwart besitzt.

Unabhängig von Bayerns Personalrochaden im Tor und weiteren Angeboten gebe es für Früchtl aber nur eine Option, wie sein Berater Rößner darlegt: "Sein Ziel wird bleiben, sich langfristig beim FC Bayern durchzusetzen."