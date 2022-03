Christian Gentner vor Duell der Ex-Clubs: "Das ist eine spezielle Qualität von Union"

Vor dem Heimspiel des 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist die Lage für die Gäste misslich, es droht der dritte Abstieg binnen sechs Jahren. Beim bislang letzten Gang in Liga zwei (2019 in der Relegation gegen Union) stand Christian Gentner im VfB-Trikot mit auf dem Platz, anschließend wechselte er zu Union und im vergangenen Sommer schließlich nach Luzern. Mit dem Schweizer Erstligisten kämpft der 36-Jährige ebenfalls gegen den Abstieg: Der FC Luzern liegt nach 25 von 36 Saisonspielen als Vorletzter auf dem Relegationsplatz, der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits acht Punkte. Anzeige SPORTBUZZER: Herr Gentner, aktuell scheinen Sie mit dem FC Luzern voll auf eine Relegation zuzusteuern. Mit Blick auf 2019: Wie groß sind die Sorgen? Christian Gentner (36): 2019 habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Was richtig ist: Sportlich läuft es nicht so, wie wir uns das erwünscht hatten. Das Punktedefizit zum Drittletzten ist hoch, aber solange es möglich ist, die Klasse auch direkt zu halten, werden wir daran arbeiten. Aktuell bin ich positiv gestimmt, dass wir noch einen Schritt nach oben machen können.

Es fällt auf, dass der erste Saisonsieg am elften Spieltag mit Ihrer Premiere als Luzerner Kapitän zusammenfiel. (lacht) Daran lag es sicher nicht. Wir hatten eine lange Leidenszeit und davor viele enge Spiele nicht gewonnen. Bis heute haben wir zu wenige Siege geholt, das ist der Grund, warum wir da stehen, wo wir stehen. Einen Trainerwechsel mussten Sie im vergangenen November auch schon mitmachen: Fabio Celestini, der vermutlich mit daran beteiligt war, dass Sie nach Luzern kamen, musste gehen. Inwiefern war das schwierig für Sie?

Das hat mich nicht umgehauen, weil ich jemand bin, der schon sehr, sehr viele Trainerwechsel und unruhige Zeiten in Stuttgart miterlebt hat. Leider Gottes gehört das zu unserem Geschäft dazu. In der Situation, in der wir uns befanden, war das eine Entscheidung, die absolut nachvollziehbar war. Der Trend ging in die falsche Richtung. Da ist ein neuer Impuls durch einen Trainerwechsel immer eine Möglichkeit, wieder eine andere Richtung einzuschlagen. Ganz überraschend kam es bei uns auch nicht, und bisher macht es den Eindruck, dass es mit dem neuen Trainer in eine positive Richtung geht. Beim VfB Stuttgart, Sie haben es angesprochen, hatten Trainer oft einen schweren Stand. In diesem Abstiegskampf scheinbar nicht. Wundert Sie das? Nein, weil ich ja die Denkweise von Sven Mislintat und dem Verein kenne. Ich bin auch kein Fan davon, zu sagen, jetzt muss auf Biegen und Brechen ein Trainerwechsel her, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Wenn es eine sinnvollere Alternative gibt, kann man das versuchen, aber beim VfB kommunizieren sie ja klar, dass Pellegrino Matarazzo nach wie vor eng an der Mannschaft dran ist, sie auch erreicht. Wenn das der Fall ist, muss kein Wechsel forciert werden, um auf gut Glück bessere Ergebnisse zu erzielen.

Im Interview mit dem „Kicker“ in der ersten Januarhälfte meinten Sie, vom Verbleib des VfB in der Bundesliga überzeugt zu sein. Es folgten neun Spiele ohne Sieg, nun der 3:2-Erfolg gegen Mönchengladbach. Ist die Überzeugung wieder da? Ich habe auch schon das sehr unglückliche 1:1 gegen Bochum oder das knapp verlorene Hoffenheim-Spiel intensiv verfolgt. Der VfB hat keine tote Mannschaft, sondern immer wieder gute Möglichkeiten. Und ich sehe nicht, dass eine Mannschaft wie Augsburg stärker ist als der VfB, auch die Hertha hat große Probleme. Deshalb hoffe ich, dass der VfB das noch schafft. Auf all die Konkurrenten unten trifft man auch noch direkt. Sie sprechen das Thema junge Mannschaft an: Kann man den Kaderplanern vorwerfen, zu wenig auf Erfahrung gesetzt zu haben? Im Nachhinein kann man immer irgendwo den Finger in die Wunde legen. Der VfB hat sich auf diese Richtung einfach festgelegt. Diesen Weg sind alle mitgegangen. Und in Stuttgart hat man das immer gerne gesehen, mit jungen Spielern einen mutigen Weg zu gehen. Noch wünschenswerter wäre, wenn der eigene Nachwuchs dabei eine größere Rolle spielen könnte. Auch mit Blick auf die Finanzen – der VfB muss aktuell Transfererlöse generieren – wären mehr eigene Talente gut. Trotz des Gladbach-Spiels droht der dritte Abstieg binnen sechs Jahren: Wie nervös ist das Stuttgarter Umfeld? Anzeige Ich habe den Eindruck, dass die Fans der Mannschaft unbedingt helfen wollen; dass sie nicht vom Team abrücken, weil die Mannschaft lustlos wirken würde oder sich hängen ließe. Das Gegenteil ist der Fall, es gibt einen Zusammenschluss, das zählt aktuell und nicht die Angst davor, was Ende Mai sein könnte.

Ist das der große Unterschied zum Abstieg 2019? Schwer zu sagen. So etwas kann ja immer ganz schnell kippen, weil alles sehr emotional ist. Auch 2019 gab es in jedem Heimspiel eine Riesenunterstützung, obwohl wir uns durch die Saison gequält haben, mit viel Krampf und wenig spielerischen Elementen. Dann kamen aus Union-Sicht zwei legendäre Spiele. Wie groß war bei Ihnen die Leere nach dem 0:0 im Rückspiel? Bei mir war es nochmal spezieller, weil ich Kapitän war und eine lange Verbindung mit dem Verein hatte. Mein Umfeld und mich hat das getroffen, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Trotz allem gehört der Abstieg zu unserem Sport dazu. In den beiden Relegationsspielen sind wir eben auf eine funktionierende Union-Mannschaft getroffen, so wie ich sie in meiner Zeit als aktiver Unioner dann auch kennengelernt habe. Union wirkt auch in dieser Runde sehr stabil, und das mit einer – vor allem im Vergleich zum VfB – sehr erfahrenen Mannschaft. Schlägt alt und deutschsprachig momentan jung und international? Das wäre viel zu kurz gedacht. Was stimmt: Union hat mit diesem Weg in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht und legt, so gut es heutzutage geht, vor allem Wert auf den Charakter der Spieler. Das sieht man dann auch auf dem Platz. Das Weiterkommen im Pokal war spielerisch keine Glanzleistung, aber Union hat gearbeitet, gekämpft. Und wenn der Gegner mal ausrutscht, sind sie eben da. Ob man mit dieser Art, Fußball zu spielen, in anderen Vereinen auch so anerkannt wäre, ist wiederum schwierig zu beurteilen.

Unions Trainer Urs Fischer fordert immer wieder „Basics“ ein – wie lässt sich Leidensfähigkeit trainieren? Das hängt nicht nur vom Trainer ab, sondern auch davon, wie die Mannschaft das annimmt. Wenn man so eine Leistungskultur entwickeln und diese immer aufs Wochenende übertragen kann – gepaart mit einer Fankultur, die auf bedingungsloser Unterstützung basiert –, das ist dann schon eine spezielle Qualität von Union. Wie sehr hat es Sie überrascht, nach Niederlagen nicht ausgepfiffen zu werden? Mein erstes Bundesliga-Spiel für Union endete mit einer 0:4-Niederlage gegen Leipzig, wir sind aber noch 20 Minuten lang Ehrenrunden gelaufen. Klar, das war speziell, weil es Unions erstes Bundesligaspiel überhaupt war. Aber 0:4 zu Hause verlieren und dann so gefeiert werden – das erlebst du selten. Für welchen Club schlägt an diesem Samstag Ihr Herz? In der aktuellen Situation wäre es schön, wenn der VfB punkten könnte. Aber ich habe auch noch viele Freunde bei Union und werde das Spiel deshalb so neutral wie möglich verfolgen. Das passt zur Schweizer Mentalität. Wie groß fühlt sich für Sie der Gegensatz Berlin/Luzern an? Luzern fühlt sich ein bisschen so an, wie ich aufgewachsen bin. Das war ja auch nicht im Zentrum einer Großstadt wie Berlin, sondern ländlich außerhalb von Stuttgart. Deshalb fühle ich mich in Luzern wohl, die Familie fühlt sich wohl. Berlin war dazu ein Kontrast, auch wenn ich wegen Corona Berlin nicht so erleben konnte, wie Berlin vor drei, vier Jahren war.

Gentner: 430 Spiele in der Bundesliga, zweimal deutscher Meister