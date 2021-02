Christian Gross erklärt: Darum fehlt Klaas-Jan Huntelaar bei Schalke 04 - Comeback gegen BVB?

Die erneute Liaison zwischen dem FC Schalke 04 und Klaas-Jan Huntelaar ist bisher aus sportlicher Sicht noch kein Erfolg. Gerade einmal zehn Minuten stand er in der Bundesliga auf dem Feld, zuvor und seither laboriert er an einer Wadenverletzung. Diese brachte er noch aus Amsterdam mit. Genau genommen ist es aber sogar eine neue Verletzung, denn Schalke-Trainer Christian Gross bestätigte dem Kicker, dass der Niederländer derzeit Probleme mit der anderen Wade hat. Anzeige

"Vielleicht durch Fehlbelastung, das kann in solch einer Situation schon mal passieren", sagte Gross dem Fachmagazin am Donnerstag. Diese Wadenprobleme verhindern weiter einen Einsatz des "Hunters". Dabei sollte er mit seinen Toren und der Präsenz auf dem Platz dafür sorgen, dass Schalke noch den Klassenerhalt schafft. Doch selbst ein Einsatz gegen den 1. FC Union Berlin am Wochenende wird wohl nicht infrage kommen.

"Er ist noch nicht zu 100 Prozent belastbar – mental schon, keine Frage, aber muskulär ist noch nicht alles so, wie es sein soll", erklärte Schalkes Trainer Gross. Er stellte aber eine Rückkehr in den Bundesliga-Kader für die nächste Woche in Aussicht. Dann spielt Schalke im Revierderby gegen Borussia Dortmund. Ein Einsatz von Huntelaar wäre dann ein wichtiges Zeichen, denn der 37-Jährige schoss in seiner S04-Karriere schon wichtige Derby-Tore.