Christian Gross erklärt Vorgabe: Darauf kommt es für Schalke 04 gegen Hertha BSC an

So sei es laut Gross in Gelsenkirchen eine "Grundhaltung", dass die Mannschaft zusammenstehe. "Heute braucht es einen hunderprozentigen Einsatz. Wir müssen mutig und clever sein" , gab der Schalke-Coach die Richtung vor. Der kurz nach Weihnachten als Nachfolger von Interimstrainer Huub Stevens verpflichtete Groos setzt bei seinem Einstand als Schalke-Trainer auf Ralf Fährmann im Tor . Frederik Rönnow muss im Spiel bei Hertha auf der Bank Platz nehmen. Erstmals nach seiner schweren Kopfverletzung, die er sich Mitte Dezember zugezogen hatte, steht Mark Uth wieder in der Anfangsformation - Gross hat hohe Erwartungen: "Ich erwarte von Marc, dass er ein hervorragendes Spiel macht." Insgesamt verändert der Trainer das S04-Startteam im Vergleich zum 0:1 gegen Arminia Bielefeld unter Stevens auf vier Positionen.

Groos: "Ich muss die Spieler loben"

Nach fünf Trainingstagen habe Gross seine Mannschaft als "gut" empfunden. Der Schweizer weiter: "Ich glaube an die Qualität der Spieler (...) Ich appelliere an den Ehrgeiz jedes Einzelnen." Worauf es im Abstiegskampf ankommt, wisse Gross, der einst mit dem VfB Stuttgart den Klassenerhalt schaffte. Er macht den Spielern mit Einzelgesprächen Mut: "Ich muss zusprechen, sie unterstützen und natürlich in erster Linie loben. Jeder, der so eine Serie hat, ist ein bisschen am Boden", sagte der Neu-Schalker.