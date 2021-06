Schwindel und Gefahr stoppen Haupts Tortur am Deister nach 11.156 Höhenmetern

Doch es wurde zu gefährlich. Nach dem Start am Freitag um 14.37 Uhr, einer immer wieder nassen Straße, der tiefschwarzen Nacht, einer Panne als Folge eines Beinahe-Unfalls mit einem Auto, nach 11 156 erreichten Höhenmetern und nach großer Sorge um seine Gesundheit brach Haupt die Aktion Samstagfrüh ab. „Es war nicht mehr vertretbar.“ Höllenritt oder Himmelfahrtskommando – es traf beides zu auf Haupts Kletterei und Raserei am Berg. Nachdem er endgültig vom Rad gestiegen war, gönnte sich Haupt in der Morgendämmerung erst einmal „eine Tüte Chips. Das ging rein, richtig lecker“.

Springe Morgens um 6.10 Uhr siegte die Vernunft. Christian Haupt hatte zu doll am Rad gedreht beim abenteuerlichen Versuch des „Double-Everestings“ am Deister. Der einfache Versuch war im Herbst geglückt. Jetzt wollte der Hemminger Triathlet mit dem Rad 17 696 Höhenmeter (also die doppelte Höhe des Mount Everest) am Anstieg Köllnischfeld zurücklegen.

Mix aus Stolz, Enttäuschung und Schmerz

Er packte sein Material, fuhr nach Hause. Dort warteten schon seine Frau Sara, die in der Nacht voller Sorge kaum ein Auge zubekommen hatte, und Töchterchen Malu. Haupt nahm beide in den Arm und wusste, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte. „Es durchzuziehen, wäre unvernünftig gewesen. Ich wollte den Bogen nicht überspannen. Ich habe heute gelernt, vernünftig zu sein und war erleichtert, als es vorbei war.“

Seine Gefühlswelt nach der Aufgabe war ein Mix aus „Stolz, Enttäuschung und Schmerz“. Stolz über das trotz allem Erreichte: „Ich fühle mich als Sieger.“ Sein Minimalziel war ein fünfstelliger Wert. Die 10 000er-Marke hatte er mitten in der Nacht geknackt – mit guten Beinen und der Zuversicht, sein eigentliches Ziel zu packen. Enttäuschung dann doch darüber gescheitert zu sein, den Weltrekord von Frederik Bora (23 Stunden und 26 Minuten) anzugreifen. Und dann diese alles überlagernden Schmerzen in seinem Körper.

Schwindel, Kopfschmerzen und Autoverkehr

Die diversen Anforderungen der Aufgabe hatten Haupt zugesetzt. 120-mal hätte er den Anstieg Köllnischfeld (1,41 Kilometer lang, 148 Höhenmeter, durchschnittliche Steigung von 10,5 Prozent) hochfahren müssen. Danach folgte jedes Mal die extrem gefährliche Abfahrt mit Tempo 90 bis 100. Diese fatale Dauerschleife aus rauf und runter, langsam und schnell erzeugte bei Haupt gefährliche Schwindelanfälle. Erstmals schon vor der Nacht. Haupt erholte sich zunächst davon, aber in der Dunkelheit lauerten weitere Gefahren. Wegen der Regenfälle war die Strecke dauerhaft feucht und extrem rutschig. Das Sturzpotenzial war groß.

Plötzlich leuchtete in der Nacht das Fernlicht eines Autos auf, vermutlich eines Försters. Haupt musste abrupt bremsen und ausweichen, knallte mit dem Rad in ein Schlagloch und holte sich einen Platten. Der Schock saß tief. Später in der Nacht schlug die Polizei auf. „Die wurde uns auf den Hals gehetzt. Die Beamten mussten prüfen, ob man mit Licht durch den Wald fahren darf“, so Haupt. Die Polizei ließ ihn gewähren und hatte auch am Basislager, wo Haupts Unterstützer weilten, keine Corona-Vergehen zu beanstanden. Haupt, der zwischendurch immer mal wieder kleine Pausen einlegte, überwand sein persönliches Tal noch in der Nacht. Doch mit dem Sonnenaufgang ging es bergab mit ihm. Der Schwindel war zurück, dazu die Kopfschmerzen, der zunehmende Autoverkehr. „Ich war nicht mehr in der Lage, rechtzeitig in die Eisen zu gehen.“