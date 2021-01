Mainz-Rückkehrer Christian Heidel bestätigt: Ich hatte auch andere Anfragen

Christian Heidel hatte vor seiner Rückkehr als Sportvorstand zu Mainz 05 auch Anfragen anderer Klubs. Dies bestätigte der 57-Jährige in einem Interview mit der Bild am Sonntag. "Ja, das habe ich aber nie an die große Glocke gehängt. Gespräche bleiben bei mir vertraulich. In den letzten Tagen haben mir Verantwortliche von zwei dieser Vereine zur neuen Aufgabe in Mainz gratuliert und sich bedankt, dass ich wirklich Wort gehalten hatte. Aus unterschiedlichen Gründen wollte ich damals aber mein Leben noch nicht ändern", sagte Heidel, dessen Engagement in Mainz nach dem Abgang von Sportdirektor Rouven Schröder wohl zeitweilig ebenfalls am seidenen Faden hing.

Anzeige