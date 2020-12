Offiziell! Heidel wieder Sportvorstand von Mainz 05, Schmidt wird Sportdirektor – Lichte entlassen

Viereinhalb Jahre nach seinem Abschied kehrt Christian Heidel zu Mainz 05 zurück. Wie der Klub am Montag bestätigte, wird der 57-Jährige ab sofort wieder als Sportvorstand (genaue Bezeichnung: Vorstand Strategie, Sport und Kommunikation) fungieren. Sechs Tage vor der Bundesliga -Fortsetzung mit dem Spiel beim FC Bayern blieb dies jedoch nicht die einzige Personalentscheidung bei den Rheinhessen. So gibt es ein weiteres Comeback: Auch Ex-Trainer Martin Schmidt wird wieder für die Mainzer arbeiten und den neu geschaffenen Posten des Sportdirektors übernehmen. Über die Laufzeit der Verträge der beiden neuen Mainz-Bosse machte der Klub keine Angaben.

Interimstrainer Jan-Moritz Lichte wurde derweil seines Amtes enthoben. Ein langfristiger Nachfolger für den Coach steht noch nicht fest. Nach Sky-Angaben zählt der frühere Mainzer Profi und Nachwuchscoach Bo Svensson vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering zu den Kandidaten. Das Training der Profis leitet übergangsweise Jan Siewert, Cheftrainer des Mainzer Nachwuchsleistungszentrums. "Jan-Moritz Lichte ist ein absoluter Fußballfachmann, der sich für den Verein in einer schwierigen Situation in besonderem Maße eingesetzt hat", sagte der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann in der Vereinsmitteilung. "Wir haben mit ihm vereinbart, dass wir uns mit einem gewissen zeitlichen Abstand zusammensetzen und besprechen, inwieweit es eine zukünftige Aufgabe für ihn bei Mainz 05 geben kann."