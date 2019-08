Christian Jakob ist beim 30. Leipziger 100-Kilometer-Lauf nicht zu stoppen

Leipzig. Das war nur etwas für die ganz Harten. Um 6 Uhr am Samstagmorgen fiel der Startschuss für die 30. Auflage des Leipziger 100-Kilometer-Laufs. Zu absolvieren war die traditionelle Silversterlaufstrecke am Auensee, und zwar zehn Mal. Neun Frauen und 51 Männer stellten sich der Herausforderung. Für sie war bestens gesorgt. Im Start- und Zielbereich, der August-Bebel-Kampfbahn, die am Ende jeder Runde zu passieren war, warteten neben Tee, Wasser und isotonischen Getränken auch Obst, Gurken, Brühe, Kuchen und natürlich Salz. Wer mochte, hatte seinen eigenen kleinen Verpflegungsstand aufgebaut. Der eine oder andere hatte dort einen Stuhl parat, setzte sich zwischendurch, holte Luft, dann erst ging es weiter.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom Lauf Bei der 30. Auflage des Leipziger 100-Kilometer-Laufs war am 17. August vor allem eines gefragt: Durchhaltevermögen. © Dirk Knofe

Christian Jakob verzichtete auf größere Pausen. Denn keiner war am Samstag schneller als der Läufer des SV Schwindegg. Er absolvierte die Distanz in 8:10:36 Stunden und sicherte sich damit neben dem Gesamtsieg auch die Bayerische Landesmeisterschaft. Die wird ebenso wie die Sächsische Meisterschaft traditionell an diesem Tag mit ausgelobt. Schnellster Sachse war im Übrigen Lokalmatador Mirko Lettberg vom LC Auensee in 09:56:53 Stunden (Gesamt-11.). Schnellste Frau insgesamt wurde Claudia Hanisch (Hetzdorfer SV). Sie hatte am Ende 09:55:00 Stunden auf der Uhr.

"Bambini" und Staffel

Wer sich den langen Kanten noch nicht zutraute, konnte sich an den 50 Kilometern in Läuferkreisen auch "Bambinilauf" genannt, versuchen. 51 Athleten gingen hier an den Start. Den Sieg holten sich Dirk Müller vom SC DHfK (3:34:08 Stunden) und Sandra Otto von der TSG Markkleeberg (4:09:29 Stunden).

Noch weniger Laufarbeit hatten nur die Teilnehmer der 10x10-Kilometer Staffel, die in diesem Jahr zum fünften Mal angeboten wurden. Ob dabei zehn Läufer je zehn Kilometer absolvierten oder weniger Läufer sich die Runden anderweitig aufteilten, war den Teilnehmern überlassen. Bei den Männern gewann das Team "Leipziger Triathlon" (7:19:35 Stunden), bei den Frauen liefen "Die Rennsemmeln" in 9:42:56 Stunden allen anderen davon. Die Mixed-Wertung sicherte sich das Team des SC DHfK in 7:22:03 Stunden.

