Dämpfer für den 1. FC Nürnberg im Aufstiegsrennen: Ex-HSV-Keeper Mathenia verletzt sich schwer

Seit sechs Pflichtspielen ist der 1. FC Nürnberg ungeschlagen. Es ging zuletzt aufwärts für den "Club" und die Rückkehr in den Aufstiegskampf ist mit sieben Punkten Rückstand auf die Spitze greifbar. Beim 1:1-Unentschieden gegen den den FC St. Pauli am Sonntag verletzte sich aber Torwart Christian Mathenia schwer. In der Nachspielzeit hatte der Ex-HSV-Keeper noch das 1:2 verhindert, dann zog er sich einen Kniescheibenbruch zu. und Am Mittwoch soll der 27-Jährige operiert werden, teilte der Verein mit. Wie lange der Keeper ausfällt, prognostizierte der „Club“ nicht. Mathenia wird aber „bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen“, hieß es in der Mitteilung.