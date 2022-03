Ex-Bayern-Chef Nerlinger: Warum es ein "Unding" ist, Lewandowski mit Haaland zu vergleichen

Robert Lewandowski oder Erling Haaland: Wer ist der beste Stürmer der Bundesliga ? Für den ehemaligen FC-Bayern -Sportdirektor Christian Nerlinger gibt es keine zwei Meinungen in dieser Debatte. Der Ex-Profi hält es gar für nicht gerechtfertigt, BVB-Torjäger Haaland mit Bayern-Star Lewandowski in einem Atemzug zu erwähnen. "Für mich ist es ein Unding, Erling Haaland mit Lewandowski zu vergleichen", kritisierte der einstige Nachfolger von FCB-Managerlegende Uli Hoeneß im Interview mit dem Kicker. Vor allem ein Fakt gebe den Ausschlag.

Demnach fehle Haaland, der seit seinem Wechsel von RB Salzburg zum BVB im Winter 2020 bereits 29 Pflichtspiele verletzungsbedingt verpasst hat, einfach zu häufig: "Lewandowski steht jedes Spiel auf dem Platz. Haaland ist ein unglaublich talentierter Spieler, ich mache ihm auch keinen Vorwurf, ich war selbst häufig verletzt, aber er fehlt zu oft", merkte Nerlinger, der heute eine Berateragentur leitet, an. Die Bundesliga-Torschützenliste führt Lewandowski nach 27 Spieltagen mit 31 Toren deutlich an. Haaland ist mit 16 Treffern Dritter.

Sollte der FC Bayern also lieber auf einen Haaland-Transfer als eine Lewandowski-Vertragsverlängerung setzen? Ex-Manager Nerlinger hat dazu eine klare Meinung: "Welchen Preis ist man also bereit zu zahlen für einen Spieler, der womöglich in den entscheidenden Wochen im Jahr ausfällt?", fragte er rhetorisch. "Für Lewandowski hingegen würde ich noch viele Jahre den roten Teppich ausfahren. Er ist einfach Wahnsinn."