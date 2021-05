Perfekt: Christian Preußer wird Trainer bei Fortuna Düsseldorf - Vertrag bis 2023

Drei Tage nach der Trennung von Uwe Rösler hat Fortuna Düsseldorf einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Wie der Zweitligist am Donnerstag bekanntgab, übernimmt Christian Preußer die Mannschaft und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Der 37-Jährige ist derzeit noch beim SC Freiburg tätig und steht mit seinem aktuellen Team als Tabellenführer der Regionalliga Südwest vor dem Aufstieg in die 3. Liga. Vor seiner Tätigkeit im Breisgau arbeitete Preußer in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich von Rot-Weiß Erfurt und war bei den Thüringern später auch Trainer der ersten Mannschaft.

