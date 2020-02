Bundestrainer auf Abruf: Prokop gegen Gislason chancenlos - DHB-Bosse erklären Entlassung

Der entlassene Christian Prokop war beim Deutschen Handballbund (DHB) offenbar schon vor seinem Aus nur noch Bundestrainer auf Abruf. Wie das DHB-Präsidium am Freitag in Hannover erklärte, habe eine bevorstehende Einigung des Wunschkandidaten Alfred Gislason mit einem Verband im Ausland die Entscheidung für das Prokop-Aus forciert. So betonte Bundesliga-Boss und DHB-Vizepräsident Uwe Schwenker, dass er als einziger Verbandsvertreter mit dem langjährigen Coach des THW Kiel in Kontakt gestanden und seine DHB-Kollegen schließlich darüber informiert habe, dass Gislason "am Ende der Woche wohl nicht mehr zur Verfügung" stehe.