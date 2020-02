Die Netzreaktionen zur Entlassung von Handball-Bundestrainer Christian Prokop: "Traurig und unfair"

Vorgehensweise bei der Entlassung fragwürdig?

Nachvollziehen kann das Netz die Art und Weise der Entlassung von Bundestrainer Prokop zu weiten Teilen nicht. Vielmehr ruft die Vorgehensweise in den sozialen Medien zahlreiche Kritiker auf den Plan. So wird Vizepräsident Bob Hanning und den Verantwortlichen "schlechter Stil" vorgeworfen und von einer "idiotischen Entscheidung" gesprochen.

Denn noch während der Europameisterschaft hatte DHB-Sportvorstand Axel Kromer dem Ex-Bundestrainer das Vertrauen ausgesprochen. "Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen und die Sommerspiele anpeilen", hatte Kromer noch am 21. Januar in Wien gesagt. Einig ist man sich bei Twitter & Co. dagegen bei der Wahl des Nachfolgers. Alfred Gislasons Verpflichtung findet zahlreiche Befürworter.