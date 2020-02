Details zum Prokop-Aus als Handball-Bundestrainer: Alfred Gislason setzte DHB Frist

Noch vor zwölf Tagen erreichte Christian Prokop mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft nach einem 29:27-Sieg über Portugal den fünften Platz bei der Europameisterschaft. "Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen und die Sommerspiele anpeilen", hatte DHB-Sportvorstand Axel Kromer kurz zuvor gesagt. Doch jetzt ist für Prokop als Bundestrainer Schluss. Am Donnerstagnachmittag teilte der Verband mit, dass der 41-Jährige von seinen Aufgaben entbunden und durch den langjährigen THW-Kiel-Trainer Alfred Gislason ersetzt wird. Nach SPORTBUZZER-Informationen hat Prokop diese Meldung wie ein Schlag getroffen - er hatte in den kommenden Tagen sogar noch offizielle Termine auf der Agenda stehen.

„Wir haben diese schwere Entscheidung nach reichlicher Abwägung und einer ganzheitlichen Analyse aus Verantwortung für den deutschen Handball getroffen“, wird DHB-Präsident Andreas Michelmann an einer Mitteilung zitiert. Weiterführend wollte sich Michelmann auf SPORTBUZZER-Anfrage nicht äußern und verwies auf die Vorstellungs-Pressekonferenz Gislasons am Freitagmittag in Hannover. Fest steht jedoch: Eine erfolgreiche Zukunft mit der Nationalmannschaft traute der Handballbund Prokop, der seit 2017 Trainer des DHB-Teams war, offenbar nicht mehr zu.

So sollen die Offiziellen die Befürchtung gehabt haben, Deutschland könne beim Olympia-Qualifikationsturnier vom 17. bis zum 19. April in Berlin mit Prokop an Schweden, Slowenien und Algerien scheitern. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Spiele in Japan. Slowenien ist immerhin EM-Vierter, Schweden ist ähnlich stark wie Deutschland einzuschätzen.

Prokop in Leipzig von Entlassung kalt erwischt

Nach SPORTBUZZER-Informationen wurde Prokop von der Entlassungs-Meldung kalt erwischt, während er privat in Leipzig unterwegs war. Noch an diesem Sonntag hätte Prokop als amtierender Bundestrainer sogar noch in der TV-Sendung "Sport im Osten" des MDR auftreten sollen. Ein Tag später hätte dann ein Treffen mit den Nationalspielern Julius Kühn und Kai Häfner beim Bundesliga-Klub MT Melsungen stattfinden sollen.

Alle Nationalspieler sollen eine Stunde vor der offiziellen DHB-Mitteilung über die Trainer-Entlassung informiert worden sein.

Alfred Gislason setzte DHB offenbar eine Frist bis Anfang Februar

Das Prokop-Aus kommt überraschend und schnell kurz nach der EM - und das liegt dem Vernehmen nach auch an seinem Nachfolger Gislason: Nach SPORTBUZZER-Infos soll dieser dem DHB eine Frist gesetzt haben. So forderte der Isländer vom deutschen Handballbund bis Anfang Februar eine Job-Zusage - ansonsten wäre er wohl Nationaltrainer von Russland geworden. Gislason hatte bis zum vergangenen Sommer den deutschen Rekordmeister THW Kiel trainiert, mit dem er während seiner elf Jahre als Coach zahlreiche Titel gewonnen hatte, darunter unter anderem zweimal die Champions League. Sein Debüt wird der Isländer am 13. März in einem Testspiel in Magdeburg gegen die Niederlande geben.