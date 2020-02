Offiziell: DHB entlässt Bundestrainer Christian Prokop - Alfred Gislason wird Nachfolger

Rund zwei Wochen nach dem fünften Platz bei der Europameisterschaft hat sich der Deutsche Handball-Bund (DHB) von Bundestrainer Christian Prokop getrennt. Dies bestätigte der Verband nach einer EM-Analyse am Donnerstag. Nachfolger wird Alfred Gislason. Der langjährige Bundesliga-Coach, der den SC Magdeburg und den THW Kiel zu insgesamt sieben deutschen Meisterschaften und drei Champions-League-Titel führte, soll die DHB-Auswahl nun zu den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Tokio führen. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet. Am Freitag wird Gislason in Hannover vorgestellt.

Der Isländer erhält einen Vertrag bis zum Ende der EM 2022 in Ungarn und der Slowakei. Sein neues Amt erstmals aktiv ausfüllen wird der Isländer beim am 9. März in Aschersleben beginnenden Nationalmannschafts-Lehrgang. Das erste Länderspiel seiner Amtszeit steht dann am 13. März gegen die Niederlande auf dem Programm. Rund einen Monat später wartet dann schon die große Bewährungsprobe auf Gislason und sein Team: Beim Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin geht es gegen Schweden, Slowenien und Algerien um das Ticket nach Japan.

