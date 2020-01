Handball-EM: So reagieren Christian Prokop und Bob Hanning auf Kritik nach verpasstem Halbfinale

Deutschlands Handballer haben den Charaktertest bestanden, besiegten Co-Gastgeber Österreich mit 34:22 (16:13). Doch der Traum vom Halbfinale ist geplatzt. Die ohnehin nur im Promille-Bereich liegende Chance war nach dem 37:28 der Spanier gegen Weißrussland schon vor dem Spiel dahin. Die Iberer reisen nun mit Kroatien als Halbfinalist in Schwedens Hauptstadt. Das deutsche Team, das am Mittwoch im letzten Hauptrunden-Spiel auf Tschechien trifft (20.30 Uhr/ZDF), hat mit dem Sieg gegen Österreich das Stockholm-Ticket auch sicher, nur dass es am Samstag lediglich um Platz fünf geht.

Charaktertest nach Kritik von Stephan an Prokop

Die Partie gegen Österreich hatte DHB-Vizepräsident Bob Hanning zum großen Charaktertest ausgerufen. Am Montagabend, so betonte er, werde sich zeigen: „Was macht diese Mannschaft mit ihrem Trainer?“ Hanning erklärte die Partie so zum Stresstest für das Gebilde Trainer/Mannschaft, in der Konsequenz daraus auch für das Verhältnis Verband und Trainer. Den Druck erhöhten zudem Ex-Stars wie Daniel Stephan. Der ehemalige Welthandballer erklärte vorab im SPORTBUZZER-Interview, dass Christian Prokop nicht der richtige Mann für den Job des Bundestrainers sei. „Und das war er in meinen Augen auch noch nie.“ Er vermisst die Weiterentwicklung der Mannschaft, kritisiert den statischen Angriff, auch das fehlende Tempospiel. Stephan weiter: „Es war noch nie so leicht, bei einer EM ins Halbfinale zu kommen. Dass das verpasst wurde, dafür ist der Trainer mitverantwortlich.“

Nach dem Sieg im Prestige-Duell wehrte sich Bundestrainer Prokop gegen die Kritik. „Ich finde es schon ein Unding. Das ist schon sehr bitter", sagte der 41-Jährige in der ARD. Er lobte sein Team nachträglich für die Vorstellung bei der Niederlage am Samstag gegen Kroatien und betonte, dass am Ende nur ein Tor für das versöhnliche Ende gefehlt habe. Prokop weiter: "Es ist schon lobenswert, wie sich diese Mannschaft in dem Turnier präsentiert hat. Wie sie sich zerreißt, wie sie die Fans mitnimmt.“ Er widersprach Ex-Welthandballer Stephan indirekt und meinte: "Wir haben uns weiterentwickelt, sind Schritt für Schritt nach vorne gegangen.“

Auch Hanning versteht die kritischen Stimmen in Richtung Prokop nicht. Mit der Leistung gegen Österreich war er sehr zufrieden. „Es ist nicht einfach, aus so einem tiefen Tal rauszukommen. Das war aller Ehren wert“, sagte der 51-Jährige. Der Vizeboss des DHB sprach dem Bundestrainer das Vertrauen aus: "Wichtig ist, dass wir intern einig sind. Und wir sind uns intern einig.“

DHB-Team setzt EM-Aufwärtstrend fort - was wird aus Prokop?

Mit dem Sieg gegen Österreich hat die deutsche Mannschaft den EM-Aufwärtstrend der gesamten Hauptrunde weiter nach vorn transportiert. Ob es aber die Debatte um den Bundestrainer beendet, das werden die nächsten Spiele zeigen. Nach dem Spiel um Platz fünf bei der EM steht das Qualifikations-Turnier für Olympia an - und im besten Fall soll das Medaillen-Ziel dann im Sommer in Tokio erreicht werden.