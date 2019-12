Bundestrainer Christian Prokop optimistisch für EM: "Lust nach einer Medaille"

Bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr hatte die deutsche Auswahl knapp das Spiel um Platz drei gegen Frankreich verloren. Prokop stehen in Martin Strobel, Steffen Weinhold, Fabian Wiede, Tim Suton und Simon Ernst dabei fünf Rückraumspieler für die Spielmacherposition nicht zur Verfügung. Das Turnier beginnt für die deutsche Mannschaft am 9. Januar mit dem Spiel gegen die Niederlande. "Ich kann sagen, dass ich mich sehr gut fühle, mich freue, die Mannschaft im Januar wiederzusehen. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass dieses Team Appetit hat auf Erfolg", sagte Prokop, der nach der verpatzten EM 2018 schwer unter Druck geraten war.

In dem vorläufigen 17-Mann-Kader für die EM, der noch um einen Spieler verkleinert werden muss, stehen in Franz Semper und Philipp Weber auch zwei Leipziger Bundesligaprofis. "Franz hat sich im vergangenen halben Jahr in Angriff und Abwehr nochmals weiterentwickelt und ist mit seiner hohen Explosivität und einsatzfreudigen Spielweise kaum zu stoppen", lobte der frühere DHfK-Trainer Prokop. "Philipp hat enorme handballerische Fähigkeiten, die häufig spielentscheidend sind. Sein Ziel muss es sein, eine hohe Dynamik und Konstanz in die Spiele zu bringen."