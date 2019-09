Ex-BVB-Star Christian Pulisic unzufrieden mit Rolle beim FC Chelsea: "Es ist sehr frustrierend"

Der Wechsel von Christian Pulisic vom BVB zum FC Chelsea hatte bei nicht wenigen Dortmunder Fans für Verwunderung gesorgt . Stolze 64 Millionen Euro überwiesen die Blues an die Dortmunder und stattete den US-Amerikaner mit einem Vertrag bis 2024 aus. Doch bei seinem neuen Klub läuft es nicht nach den Wünschen des Offensivmanns. Bisher stehen für den pfeilschnellen Flügelflitzer erst vier Einsätze in der Premier League zu Buche. In den letzten drei Spielen wurde er gar nicht mehr eingesetzt.

Nur Ersatz beim FC Chelsea: Pulisic schiebt Frust

"Ja, es ist sehr frustierend. Aber ich werde hart weiterarbeiten, weil ich spielen will", sagte er dem Portal Pro Soccer auf die Frage, ob er unzufrieden mit seinem Start in der Premier League sei. In der Offensive setzt Trainer Frank Lampard bisher oft auf die Routiniers Willian (31) und Pedro (32). Zudem führt an Top-Torjäger Tammy Abraham, der schon sieben Ligatore erzielen konnte, kein Weg vorbei.