Christian Seifert: Krisenmanager und langjähriger Kopf der Bundesliga - das ist der DFL-Boss

Christian Seifert war als DFL-Boss schon immer ein sehr gefragter Mann. Doch seit Beginn der Corona-Krise und der damit einhergehenden Spielpause in der Bundesliga und 2. Liga hat er sich automatisch vom Chef-Vermarkter der Deutschen Fußball Liga zum wichtigen Krisenmanager gewandelt. Er muss versuchen, die deutschen Klubs vor der Pleite zu bewahren, darf aber gleichermaßen die gesundheitlichen Risiken in Zeiten der Krise nicht außer Acht lassen. Eine echte Herkules-Aufgabe - und unbestritten die schwierigste Periode seiner Amtszeit. Er selbst fühle sich laut eigener Aussage in dieser Krise "wie im Science-Fiction-Film". Am Donnerstag wird Seifert erneut gefragt sein, wenn eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL stattfinden wird.