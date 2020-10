Kommentar zum DFL-Abschied von Christian Seifert: Panikmache ist fehl am Platz – das beweist der FC Bayern

Dass der angekündigte Abgang von Christian Seifert den deutschen Fußball trifft – und zwar zur Unzeit – steht außer Frage. Aktuell brennt beim DFB intern der Baum, weil sich Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius in einen Machtkampf verstrickt haben. In der Bundesliga geht nach dem Hochschnellen der Corona-Infektionen die Angst um, dass es einen erneuten Lockdown geben könnte. Eine weitere, möglicherweise längere Fußballpause würden etliche Vereine vermutlich nicht überleben. Und nun auch noch der Abgang des mächtigen DFL-Bosses. Der deutsche Fußball am Abgrund? Nicht wirklich.