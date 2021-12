Nach Seifert-Abschied: Diese Aufgaben warten auf die neue DFL-Chefin Donata Hopfen

Am Samstagnachmittag, 8. Januar, kann Christian Seifert endlich mal wieder ganz entspannt Bundesliga gucken. Wie Millionen andere wird er dann als Fußballfan einschalten, nicht mehr als Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL). Denn nach 16 Jahren als oberster Organisator des deutschen Profifußballs übergibt der 52-Jährige sein Amt zum neuen Jahr an Nachfolgerin Donata Hopfen. Den letzten Arbeitstag hatte er bereits kurz vor Weihnachten.

Seifert und die DFL – das ist schon eine Art Erfolgsgeschichte. Als er 2005 anfing, wurde noch darüber gewacht, dass das Logo der DFL bloß nicht größer platziert wurde als beispielsweise das des DFB-Reisebüros. Heute hat sich die DFL – und somit die Bundesliga – ein gutes Stück vom Deutschen Fußball-Bund emanzipiert, was durchaus als Verdienst Seiferts angesehen werden kann. Immerhin erlöste die DFL seit 2005 mehr als 10 Milliarden Euro an Medieneinnahmen, gilt nach eigenen Angaben als sechstgrößte Sportliga der Welt. "Meine Arbeitgeber waren immer die 36 Klubs", resümierte Seifert. Und bei 36 Arbeitgebern waren die Ansichten entsprechend unterschiedlich. "Unterm Strich ist es gelungen, die unterschiedlichen Positionen unter einen Hut zu kriegen", so Seifert über seine Amtszeit.