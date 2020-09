DFL-Boss Christian Seifert reagiert auf Beschluss zu Fan-Rückkehr: Vertrauen der Politik rechtfertigen

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sieht nach dem Beschluss der Bundesländer zur Teilrückkehr von Zuschauern in die Stadien und Hallen die Vereine und ihre Fans in der Pflicht. „Die Politik bringt den Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga und ihren Fans, aber auch vielen anderen Sportarten, damit Vertrauen entgegen, das es nun durch alle Beteiligten zu rechtfertigen gilt“, sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwoch in einer Stellungnahme.