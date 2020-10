Corona-Krisenmanager und langjähriger Kopf der Bundesliga: Das hat DFL-Boss Christian Seifert erreicht

Christian Seifert war als DFL-Boss schon immer ein sehr gefragter Mann. Doch seit Beginn der Corona-Krise und der damit einhergehenden Spielpause in der Bundesliga und 2. Liga hat er eine noch mal wichtigere Rolle eingenommen. Der 51-Jährige vollzog eine eindrucksvolle Wandlung vom Chef-Vermarkter der Deutschen Fußball Liga zum wichtigen Krisenmanager. Durch die Einführung des Bundesliga-Hygienekonzepts bewahrte er die deutschen Profiklubs vor einer möglichen Pleite, ließ jedoch zu keiner Zeit auch die gesundheitlichen Risiken während der Pandemie außer Acht.

Eine echte Herkules-Aufgabe, die Seifert in der unbestritten schwierigsten Periode seiner Amtszeit zu stemmen wusste. Dabei habe er sich zwischenzeitlich laut eigener Aussage "wie im Science-Fiction-Film" gefühlt. Nachdem das Hygienekonzept auch anderen Ligen über die Grenzen der Bundesliga hinweg zu einer Wiederaufnahme des Wettbewerbs verhalf, erlangte Seifert auch international höchstes Ansehen. Am Montag gab er nun bekannt, dass er die DFL nach Ablauf seines Vertrages im Juni 2022 verlassen werde, um anschließend "ein neues berufliches Kapitel" aufschlagen zu wollen. Was Seifert bei der DFL erreicht hat und in welcher Funktion er zuvor tätig war, beleuchtet der SPORTBUZZER beim Blick auf die Karriere Seiferts - klickt euch durch!