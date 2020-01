DFL-Boss Christian Seifert wütet gegen Handspiel-Regel: "Absolutes Ärgernis"

Es war einer der jüngsten Aufreger um die Auslegung der Handspiel-Regel in der Bundesliga. Am 15. Spieltag wurde Borussia Dortmund im Spiel gegen Mainz 05 beim Stand von 0:0 ein möglicher Handelfmeter verweigert. BVB-Kapitän Marco Reus wollte einen Pass in die Mitte des Strafraums spielen, als Mainz-Profi Jeremiah St. Juste plötzlich fiel und den Ball sichtbar mit den Händen stoppte und ihn kurz darauf nochmal berührte. Weder entschied Schiedsrichter Benjamin Cortus auf Strafstoß, noch griff der Videoassistent entscheidend ein. Dortmund-Sportdirektor Michael Zorc grollte bedient: "Ich weiß nicht, was da überprüft wurde. Vielleicht war die Mattscheibe schwarz."

Nur eines von vielen Beispielen die DFL-Boss Christian Seifert aufregen. Im Interview mit der Bild am Sonntag hat der Bundesliga-Verantwortliche nun Klartext gesprochen.

DFL-Boss Christian Seifert: "*Keiner weiß noch, was Hand ist und was nicht"*

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga bezeichnete die Interpretation des Handspiels der (Video-) Schiedsrichter in dieser Saison als "absolutes Ärgernis": "Keiner weiß noch, was Hand ist und was nicht. Ähnliches gilt für Millimeter-Entscheidungen über Abseits", kritisierte Seifert. "Meine innige Hoffnung ist, dass wir etwa zu einer Hand-Regel kommen, die nachvollziehbar ist und bei der die Schiedsrichter wissen, was sie zu tun haben." Aktuell agierten die Referees aufgrund der Unklarheiten "weniger sicher als vorher, was ich ihnen nicht verdenken kann".

Anders als mit der Regel-Auslegung ist der DFL-Boss mit der Bilanz des Videobeweises in der Liga (seit der Saison 2017/18 wird er in der höchsten Spielklasse angewendet) allerdings zufrieden: "*Der Videoassistent hat das Spiel objektiv gerechter gemacht, alleine in der Hinrunde der Bundesliga und 2. Bundesliga wurden mehr als 100 Fehlentscheidungen verhindert"*, berichtete Seifert. Auch die Dauer der Entscheidungsfindung falle seiner Meinung nach in Deutschland kürzer aus als in anderen Ligen und Wettbewerben.

Seifert mahnt: Videobeweis "muss in allen Belangen verbessert werden"

Dennoch müsse das Videobeweis-System "in allen Belangen verbessert werden", mahnte der Bundesliga-Chef. "*Die größte Herausforderung für den Videoassistenten ist nicht die Technik, sondern sind Regeln, die erstens keiner mehr versteht und zweitens komplett unterschiedlich ausgelegt werden."*